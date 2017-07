INFORTUNI: TREVISO, ESPLOSIONE IN UN POZZETTO DUE OPERAI RIMANGONO FERITI

18 luglio 2017- 11:48

Treviso, 18 lug. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina in Borgo Padova a Castelfranco Veneto (Tv) per un incidente sul lavoro, dove sono rimasti feriti due operai all’interno di un’azienda metalmeccanica. I due uomini erano impegnati in lavori di manutenzione, quando si è verificata un’esplosione all’interno di un pozzetto, che ha colpito i due lavoratori. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il luogo, mentre i due operai venivano assistiti dal personale del suem 118, per essere portati uno in ambulanza nel locale ospedale e l’altro in elisoccorso a Padova. Sul posto il personale del NIAT (nucleo investigativo antincendio territoriale) per accertare le cause dell’incidente, insieme al personale dello Spisal. I rilievi e il sopralluogo sono ancora in corso.