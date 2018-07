17 luglio 2018- 15:47 Infortuni: Zoppas (Confindustria Veneto), plauso a Regione per piano strategico

Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - “Il Piano strategico regionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è il risultato di un processo di condivisione di obiettivi e strategie da parte di tutti i portatori di interesse, sia pubblici che privati. Per Confindustria la sicurezza dei lavoratori è una priorità assoluta. La sicurezza sul lavoro si basa soprattutto sulla prevenzione, sulla quale investiamo da sempre e la nostra ambizione ideale è quella di tendere all’azzeramento degli infortuni". Così Matteo Zoppas, Presidente Confindustria Veneto il piano regionale per la sicurezza sul lavoro varato oggi dalla Regione Veneto."Per massimizzare l’efficacia di intervento dobbiamo lavorare in modo strutturato e scientifico e concentrarci su tutti gli ambiti di lavoro. Meritano un ulteriore approfondimento quelle attività dove si verifica il maggior numero di infortuni, senza sottovalutare ogni mancato infortunio che nella sua ripetizione può diventare letale - sottolinea - Sopra a tutto ciò diviene determinante l’utilizzo del buonsenso nella valutazione dei rischi nella gestione quotidiana da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività produttive"."Definita la linea, bisogna promuovere l’efficacia delle attività formative, informative e di addestramento sia verso le persone preposte alla sicurezza del lavoro ma anche diffondendo la sicurezza nella cultura d’impresa - conclude - Un plauso alla Regione che ha saputo in poco temo e quindi in modo efficace ed efficiente trovare una sintesi sui contenuti di un documento che non può che vederci tutti uniti - istituzioni, sindacati e categorie economiche - per una causa di interesse collettivo di massima priorità”.