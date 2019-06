18 giugno 2019- 18:38 Infrastrutture: al via convenzione Mit-Sogesid per supporto tecnico su dighe

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - Parte la prima convenzione tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Sogesid Spa in tema di dighe. Compito della società 'in house providing' del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà fornire supporto tecnico-specialistico alla Direzione competente nell’ambito dell’attuazione del Piano Dighe a valere sui Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020 e relativo II° Addendum, del Piano nazionale invasi e nella realizzazione degli interventi ex Legge Obiettivo, nonché del 1° stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico.Le attività delle unità tecniche Sogesid a supporto del Ministero saranno inizialmente rivolte alla ricognizione dello stato di attuazione degli interventi e verifica della documentazione presente in archivio sulle opere di derivazione: l’obiettivo è l’analisi, la digitalizzazione documentale e la gestione informatizzata degli atti riguardanti oltre cinquecento infrastrutture idriche di competenza del Ministero.L’atto, la cui durata è di 24 mesi, reca le firme del direttore generale del ministero per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche Ornella Segnalini e del presidente e amministratore delegato di Sogesid, Enrico Biscaglia.