13 febbraio 2019- 18:33 Infrastrutture: Anas, ponti senza documentazione proprietà, tavolo tecnico Mit

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Si è tenuto oggi il Tavolo tecnico presso il ministero delle Infrastrutture (Mit) nel corso del quale Anas (gruppo Fs Italiane) ha aggiornato sullo stato delle azioni intraprese al fine di assicurare la sicurezza di tutti i ponti e viadotti (non in gestione ad Anas) che sovrappassano la rete stradale e autostradale Anas, per i quali non si dispone della documentazione ufficiale di proprietà .Come da precedente direttiva del Mit, Anas ha inserito i cavalcavia, indipendentemente dalla proprietà degli stessi, nel programma di ispezione trimestrale dei ponti ed ha confermato l’impegno a porre in essere ogni azione necessaria a garantire la sicurezza per gli utenti che circolano sulla propria rete.