INFRASTRUTTURE: BELLANOVA, PIANO INVESTIMENTI IN GIUSTA DIREZIONE

29 maggio 2017- 17:28

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Il Piano di Investimenti Pubblici per 47 miliardi nel periodo 2017-2032 va esattamente nella direzione necessaria: una grande boccata di ossigeno in settori strategici e nevralgici del nostro Paese e la conferma di una linea politica e di governo avviata in questi anni". Così in una nota Teresa Bellanova, vice ministro allo Sviluppo Economico, a poche ore dalla presentazione del Piano Investimenti Pubblici firmato dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni."Un’occasione -sottolinea - per rafforzare la competitività del Paese, la qualità della vita, la sicurezza dei cittadini e per sostenere la rigenerazione sociale e fisica delle nostre città e delle periferie. Al netto dei Programmi ad alta tecnologia che interessano il Mise - prosegue - ritengo proficuo il metodo che orienta il Piano perché significa pensare le risorse pubbliche come straordinaria leva strategica, e dunque con un effetto moltiplicatore". Il nostro Paese, le nostre eccellenze, i nostri territori, aggiunge, "hanno esattamente bisogno di questo: non interventi fini a se stessi ma logiche progettuali di investimento".