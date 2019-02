27 febbraio 2019- 21:42 Infrastrutture: Boccia, 'vera priorità nazionale, fare presto'

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - "La vera questione di priorità nazionale, di emergenza nazionale è quella di fare quanto prima, fare presto, in termini di cantieri". Così al 'TG2 Post' è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, sottolineando la necessità di "una reazione" che "non è una manovra correttiva" ma la necessità di "individuare risorse compensative in particolare puntando sui cantieri e le opere pubbliche da realizzare subito" che dimostrano un'attenzione al lavoro e allo sviluppo del Paese.