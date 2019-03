14 marzo 2019- 16:58 Infrastrutture: Carrara (FI), 'ok commissario per limitare danni Toninelli'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - “Il fatto che sia la stessa maggioranza a parlare della necessità di un commissario ad hoc per le Infrastrutture, nonostante esista già un ministro preposto, dà l’idea della inadeguatezza di Toninelli. Ben venga quindi un commissario che sblocchi i cantieri, che cerchi per lo meno di limitare i danni finora causati da Toninelli; un commissario che possa gestire in maniera seria, efficace ed efficiente i tanti dossier riguardanti i trasporti e le infrastrutture nel nostro Paese”. Lo dichiara il deputato Maurizio Carrara, responsabile Industria di Forza Italia alla Camera.“Con Toninelli – prosegue Carrara - siamo nell’immobilismo più totale, la sua incompetenza frena ogni ipotesi di lavoro. Finalmente se ne sono accorti anche i suoi alleati di governo che, a questo punto, chiedono un Commissario per le infrastrutture, una richiesta politica irrituale che di fatto depotenzia e svilisce Toninelli e che mostra la totale incapacità dei pentastellati al governo. Dinnanzi ad una richiesta di questo tipo – conclude Carrara - se il ministro delle infrastrutture avesse un minimo di dignità dovrebbe dimettersi”.