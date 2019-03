6 marzo 2019- 17:25 Infrastrutture: Cav, 2018 in positivo con 23,4 mln di utili (2)

(AdnKronos) - Nel 2018 gli incidenti registrati nell’intero sistema in concessione sono stati complessivamente 270 (240/2017). Di questi, 169 hanno coinvolto veicoli leggeri con un aumento del 14,97% rispetto al 2017 (147 incidenti), mentre 101 hanno coinvolto mezzi pesanti con un aumento dell’8,60% rispetto al 2017 (93).In base all’analisi dell’incidentalità del 2018, effettuata sulle tratte di competenza, non si rilevano dati significativi riferibili a criticità dell’infrastruttura o dei modelli organizzativi del traffico. L’aumento rispetto all’anno precedente, peraltro, è confermato dal valore dei relativi tassi a livello nazionale.Il “tasso di sinistrosità”, ovvero il rapporto tra numero di incidenti e i chilometri complessivamente percorsi (cosiddetti “veicoli chilometro”) è stato di 14,85, con un incremento rispetto al 2017 dell’11,38%. Per quanto riguarda gli incidenti con feriti, il tasso di sinistrosità nel 2018 si attesta sul valore di 6,93 (126 contro i 106 del 2017), inferiore rispetto al tasso nazionale di 7,10 (fonte: AISCAT). Per quanto riguarda il computo delle persone ferite, il tasso di sinistrosità è di 10,94 (199 contro le 161 del 2017), inferiore all’indice nazionale del 12,06.