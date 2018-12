13 dicembre 2018- 12:58 Infrastrutture: ConfartVeneto, passo avanti va compiuto tutti insieme e va fatto subito (2)

(AdnKronos) - "Ma, ahimé, questa urgenza delle imprese non coincide con i tempi della pubblica amministrazione e con la pianificazione delle opere necessarie. I costi lievitano, le aziende continuano ad avere il freno tirato, stavolta in senso vero e non figurato e il tempo passa. Il Veneto, come altre parti del Paese, compete all’estero e le commesse le dobbiamo cogliere altrimenti il treno della crescita passa e noi lo perdiamo. C’è l’asse padano, quello che va da Torino a Venezia, che si deve riuscire a percorrere in alta velocità - ha spiegato - In poco più di un’ora Milano e Mestre devono essere connesse, per poi collegarsi verso sud – Bologna, Roma – sempre con maggiore rapidità. E’ necessario ampliare la linea Padova - Verona - Brescia, come previsto dal DEF, e intervenire sulla tratta da Padova a Bologna, per consentire sia la percorrenza alle massime velocità per i treni ad alta velocità, oltre che un netto miglioramento per i servizi regionali a vantaggio dei pendolari veneti". "La mobilità delle imprese ormai non è più solo un problema territoriale -ha proseguito - Si deve garantire alle merci la possibilità di viaggiare oltre i confini nazionali per raggiungere i mercati europei ed internazionali. In questo senso, una delle priorità è quella di facilitare e velocizzare l’accesso ai valichi di Tarvisio e soprattutto del Brennero. E’ fondamentale realizzare la parte nord della Valdastico per connettere vasti territori del nord est, attraverso la Pedemontana Veneta, le provincie di Pordenone, Treviso, Vicenza, Padova e a sud Rovigo e quelle emiliane con il valico del Brennero, alleggerendo il carico dell’infrastruttura autostradale che da Verona porta ai mercati tedeschi". "A questo ultimo proposito, diciamo un convinto Sì alla Galleria di base del Brennero, un’opera che una volta completata consentirà l’aumento significativo del traffico ferroviario da e per il centro-nord Europa, area di fitte relazioni produttive commerciali per le imprese del nordest italiano- ha sottolineato - Ma oltre alle strade, ferrate o asfaltate che siano, servono anche le strade per far viaggiare informazioni e dati, da noi purtroppo ancora insufficienti. Ricordiamoci sempre che siamo la settima economia del pianeta! Sto parlando della banda ultra larga".