14 ottobre 2018- 14:57 Infrastrutture: da Regione Veneto 15 mln euro per manutenzione rete viaria

Venezia, 14 ott. (AdnKronos) - La Giunta regionale del Veneto già a luglio, prima della tragedia di Genova, ha approvato un provvedimento con il quale assegna oltre 15 milioni di euro alla Veneto Strade S.p.A per il triennio 2018/2020 per la ricognizione e la messa in sicurezza della rete viaria regionale in gestione alla società stessa. Veneto Strade, dopo aver effettuato una campagna di monitoraggio delle infrastrutture della rete viaria regionale e in particolare dei ponti che necessitano di interventi di adeguamento strutturale e di manutenzione straordinaria, ha inviato un elenco di priorità alla Regione. Le priorità sono state indicate da Veneto Strade in base a una metodologia di studio e analisi che definisce e rappresenta lo stato di degrado globale di ogni infrastruttura e che deriva dalla somma dei difetti riscontrati durante le ispezioni dei ponti sugli elementi strutturali quali spalle, pile, giunti, piedritti, archi, travi, traversi, solette ed elementi accessori, suddivisi secondo il materiale di costruzione.Le stime effettuate da Veneto Strade S.p.A. hanno portato alla quantificazione appunto di un costo totale degli interventi da realizzare di 15.098.000 di euro, per mettere in sicurezza complessivamente 20 ponti nessuno dei quali, è opportuno sottolineare, è a rischio.