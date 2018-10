14 ottobre 2018- 14:57 Infrastrutture: da Regione Veneto 15 mln euro per manutenzione rete viaria (2)

(AdnKronos) - Per quanto concerne gli interventi di manutenzione in corso su importanti arterie stradali del Veneto, l’assessore regionale ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, sottolinea l’azione svolta dalla Regione nei confronti dell’Anas, società che ha competenza diretta su tali strade statali: “Partiamo dalla Transpolesana, una strada che già qualche anno fa palesava una notevole carenza di manutenzione: ci siamo immediatamente attivati con Anas chiedendo un intervento di riqualificazione e di messa in sicurezza dell’intero tracciato, un investimento che consentisse una sistemazione risolutiva di una delle strade più trafficate di quest’area, che collega metà del territorio veronese al suo capoluogo. C’eravamo assunti questo impegno con i sindaci e con i cittadini e lo stiamo mantenendo". "E lo stesso sta avvenendo anche su altre tre arterie stradali di primaria importanza per il territorio veneto, come la Statale 51 di Alemagna, la SS 309 Romea, la SS 14 Triestina, dove sono in corso lavori di ammodernamento e di adeguamento che garantiranno un salto di qualità alla nostra rete viaria regionale”, spiega l'assessore.Sempre a proposito di ANAS, sono in corso due interventi di rilievo su altrettanti ponti del trevigiano: i lavori di restauro, consolidamento e adeguamento dimensionale del ponte storico della Priula a Susegana, lungo la statale 13 “Pontebbana” (per una spesa di oltre 9 milioni di euro), nel trevigiano.