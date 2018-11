8 novembre 2018- 17:18 Infrastrutture: De Pascale, allucinante mettere in forse passante Bologna

Piacenza, 9 nov. (AdnKronos) - "La messa in discussione del passante di Bologna" è qualcosa di "allucinante". A sostenerlo Michele de Pascale, presidente di Anci Emilia-Romagna e sindaco di Ravenna, in occasione del convegno 'Concretezza. La durabilità delle opere: dialogo tra i protagonisti del territorio' organizzato dallo stesso istituto, con il patrocinio del Consiglio nazionale degli Ingegneri e dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Piacenza, nell'ambito Giornate Italiane del Calcestruzzo, in corso alla Fiera di Piacenza fino al 9 novembre."Un progetto - fa notare - che ha ottenuto tutti i via, un'opera strategica essenziale per chiunque viaggi dal Nord al Sud. Ora, mettere ora in discussione quell'opera per noi è un errore strategico". "Il ministro Toninelli ha annunciato un momento di verifica: speriamo che si concluda con una conferma" auspica De Pascale. In generale il presidente regionale di Anci sottolinea "quanta cassa integrazione, disoccupazione, spesa in servizi sociali c'è stata negli ultimi dieci anni nel comparto dell'edilizia, e oggi il reddito di cittadinanza: continuiamo a non fare lavorare ma se tutte quelle risorse fossero state investite nella realizzazione di opere pubbliche, le stesse persone che sono rimaste a casa avrebbero potuto lavorare, più o meno con le medesime risorse. Avrebbero potuto avere dignità e contribuire allo sviluppo del paese. Le scelte si fanno nella finanziaria e non si vede molto di nuovo". Abbiamo un dibattito molto forte nel nostro paese in tema di sforamento dei vincoli europei. Quasi sempre si sforano i vincoli per gli 80 euro o per la flat tax, ad esempio. Nessuno si pone il tema di chiedere con forza di potere sforare i vincoli europei per un piano straordinario di investimenti in infrastrutture pubbliche" conclude De Pascale.