INFRASTRUTTURE: DELRIO, PRIORITà OPERE UTILI, IN CAMPO OLTRE 110 MLD (2)

14 giugno 2017- 11:06

(AdnKronos) - La nuova stagione delle politiche infrastrutturali del Ministero delle Infrastrutture supera definitivamente e concretamente i criteri previsti dalla Legge Obiettivo attraverso documenti strategici e tecnici approvati dal 2016 ad oggi e previsti nel nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50, 2016): tra questi, le Linee Guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche di competenza del Ministero, il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, il Documento Pluriennale di Pianificazione.Si è passati inoltre dalla centralità dei trasporti su gomma alla cura del ferro, agli investimenti su logistica e portualità; dai progetti sovradimensionati alla revisione progettuale di 30 opere; dalla estemporaneità delle scelte infrastrutturali alla valutazione della reale utilità di connessione, economica e sociale che ha portato a una selezione di un primo livello di 108 opere prioritarie, come dall’allegato Mit al Def 2017, che individua i fabbisogni al 2030.