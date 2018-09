20 settembre 2018- 17:55 Infrastrutture: Dettori, trasformare a tempo zero denari in cantieri

Milano, 20 set, (AdnKronos) - Trasformare a tempo zero i denari per gli investimenti in cantieri: questa la vera urgenza secondo Marco Dettori, presidente di Assimpredil e vicepresidente di Ance, in relazione al piano straordinario per le infrastrutture, per il quale la stessa Associazione nazionale dei costruttori edili ha valutato necessaria una dotazione di circa 27 miliardi di fondi da sbloccare subito. E se il ministro Danilo Toninelli immagina di finanziare il maxipiano "fuori dai vincoli dell'Unione europea", per Dettori, "non è particolarmente rilevante - spiega all'AdnKronos - se sia possibile o meno andare oltre i limiti di spesa. La rilevanza è trasformare a tempo zero i denari per gli investimenti in cantieri. In questo sta la lacuna del complesso normativo del nostro ordinamento".Del resto, osserva, "dopo anni nei quali non si è investito nulla o poco di più sulle infrastrutture, anche percentuali meno rilevanti sarebbero una manna per i cittadini e per le imprese". Il punto è dunque velocizzare le procedure e rendere immediatamente spendibili gli investimenti. E se il governo annuncia un provvedimento finalizzato a snellire il Codice degli Appalti, per il vicepresidente di Ance si tratta di "solo uno dei tasselli del puzzle di riorganizzazione dello stato. Procedure, carta, burocrazia: occorre valutare un riordino organico del complesso delle norme volto all'obiettivo del lavoro, della crescita e della sicurezza dei cittadini".