28 febbraio 2019- 21:21 Infrastrutture: dossier Toninelli a Conte, governo non blocca 600 cantieri

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - A margine del Consiglio dei ministri in corso a palazzo Chigi, il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha consegnato al premier Giuseppe Conte il dossier che smonta la tesi dei 600 cantieri bloccati dal governo. Toninelli, sottolineano fonti del ministero, ha spiegato al presidente del Consiglio come, in realtà, l’elenco Ance abbia parecchie imprecisioni e duplicazioni. In ogni caso, carte alla mano, Toninelli ha fatto presente che le opere riconducibili alla responsabilità del Mit sono appena una quarantina sul totale indicato dai costruttori, infrastrutture i cui lavori sono in rallentamento o in stallo da anni o da decenni e che adesso vengono via via sbloccate, vedi il caso dei cantieri Cmc in Sicilia, la statale Sassari-Alghero o la Quadrilatero Marche-Umbria, solo per fare qualche esempio. Il premier e il ministro, spiegano le stesse fonti, si sono confrontati in piena sintonia sulle misure da prendere per accelerare la realizzazione delle opere e hanno convenuto sull’opportunità di visitare alcuni di quegli stessi cantieri in impasse per dare stimolo al loro completamento.