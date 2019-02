6 febbraio 2019- 15:54 Infrastrutture: Fit, sì al potenziamento linea ferroviaria Brennero

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Siamo d’accordo con il governatore altoatesino: la linea ferroviaria Bologna-Verona-Brennero va potenziata". Così in una nota Salvatore Pellecchia, il segretario generale della Fit-Cisl, in merito alle affermazioni di Arno Kompatscher sulla A22 e la linea ferroviaria che porta al Brennero.Per anni questa ferrovia, aggiunge, "è stata a binario unico e solo nel 2008 è stato concluso il raddoppio, ma è del tutto insufficiente. Ricordiamo che la linea rientra nel corridoio europeo numero 5 Scandinavo-Mediterraneo da Helsinki a La Valletta e che è previsto anche il quaruplicamento della linea Fortezza-Verona. Solo ad avvenuta realizzazione di queste opere si potrà ottenere un alleggerimento della A22 e prevenire e attenuare fenomeni come quello blocco totale che c’è stato nei giorni scorsi". Per questa ragione, sottolinea il sindacalista, "sollecitiamo la ripresa dei lavori di potenziamento della Bologna-Verona-Brennero, il cui completamento ad oggi è previsto per dopo il 2026, visto che sono già disponibili i progetti, che comprendono in maniera puntuale i singoli interventi anche di ammodernamento delle tecnologie esistenti, così come chiediamo che siano accelerati tutti gli altri cantieri per le opere pubbliche".