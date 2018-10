16 ottobre 2018- 16:10 Infrastrutture: Furlan, grave errore stop Terzo Valico, Tap e Pedemontana (2)

(AdnKronos) - "Queste vicende -prosegue Furlan- sono la cartina da tornasole di un paese che non sa decidere sul proprio futuro, incapace di valutare, senza pregiudizi ideologici, l’importanza degli investimenti pubblici in infrastrutture per lo sviluppo complessivo del paese, come ha sottolineato oggi anche l''Ance."Di questo parleremo il 30 ottobre a Genova in una importante iniziativa nazionale della Cisl in cui lanceremo le nostre proposte alle istituzioni ed alla politica sull’importanza di un grande piano di investimenti in infrastrutture materiali ed immateriali per lo sviluppo competitivo del paese e per le esigenze dei territori e dei cittadini”conclude la Furlan.