12 ottobre 2018- 17:17 Infrastrutture: Lega, nessun passo indietro, Pedemontana Veneta si farà

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "La Pedemontana è un’opera pubblica strategica che migliorerà la vita di tutti i veneti e che al tempo stesso dà lavoro a migliaia di persone. I fondi ci sono, i cantieri sono già aperti e operativi, non capiamo perché non debba farsi. Nessun passo indietro: la Pademontana si farà. Proprio due giorni fa la Regione Veneto ha risposto alla Corte dei Conti rassicurando sull’indubbia sostenibilità economica dell’opera che migliorerà la qualità della vita di migliaia di veneti. La strada è quella giusta e non possiamo fermare la crescita della nostra regione". Ad affermarlo in una nota congiunta sono Massimo Bitonci, Paolo Paternoster, Dimitri Coin e Franco Manzato a nome dei deputati della veneti della Lega.