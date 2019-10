21 ottobre 2019- 16:18 Infrastrutture: M5S, 'con Ragusa-Catania Sicilia connessa a resto Italia'

Palermo, 21 ott. (Adnkronos) - "Sulla Ragusa-Catania il risultato importante di oggi è la sinergia tra tutte le istituzioni. L’obiettivo rimane quello di portare a compimento l’opera nel più breve tempo possibile e, nonostante non ci sia un cronoprogramma dettagliato, sono stati scanditi dei tempi tecnici importantissimi". Così la deputata del M5S all'Ars Stefania Campo commentando l'incontro di oggi a Catania con il vice ministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri per fare il punto sulla situazione della Ragusa-Catania. Presenti all'incontro anche le due deputate regionali del Movimento Gianina Ciancio e Angela Foti. "L’accordo per far subentrare Anas a Sarc - hanno spiegato - verrà definito nelle prime settimane di novembre anche a livello economico e il Cipe si dovrà pronunciare definitivamente, pertanto, sulla sostenibilità economica dell’opera".