21 ottobre 2019- 16:18 Infrastrutture: M5S, 'con Ragusa-Catania Sicilia connessa a resto Italia' (2)

(Adnkronos) - E ancora: "Anas acquisterà il progetto definitivo di Sarc e occorreranno solo sei mesi per acquisire le autorizzazioni che ancora mancano. Infine, si procederà velocemente per mettere a bando l’intera opera. Un bando integrato che prevederà sia un progetto esecutivo che la vera e propria realizzazione dell’opera, suddivisa in otto lotti. Il ministero ha proposto di realizzare l’opera interamente pubblica, senza pedaggio - concludono - Sarà inserita nello 'Sblocca-cantieri' e questo è già un grandissimo successo. La prospettiva di avere un’infrastruttura realmente pubblica e a costo zero ci connetterà veramente con il resto d’Italia".