INFRASTRUTTURE: MIT, BANDI CEF 2016, PER ITALIA 13 PROGETTI APPROVATI

23 giugno 2017- 17:49

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accoglie con soddisfazione i risultati dei Bandi Cef del 2016 pubblicati oggi che vedono ulteriori 13 progetti approvati per l’Italia con un contributo aggiuntivo di 114 milioni di euro. La mobilità del futuro, si legge in una nota, deve essere pulita, connessa e competitiva e richiede ingenti risorse di finanziamento.I risultati ottenuti, aggiunti ai precedenti che vedono 42 progetti Cef in corso di realizzazione con un contributo europeo di circa 1,3 miliardi di euro, rappresentano un passo importante per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi sia nazionali che europei prefissati, per cui è di fondamentale importanza, in vista del futuro Quadro Finanziario Pluriennale dell’Ue, continuare a rafforzare la dimensione finanziaria dello strumento Cef per far fronte alle nuove sfide, con particolare attenzione alla decarbonizzazione e digitalizzazione.