INFRASTRUTTURE: MIT, BANDI CEF 2016, PER ITALIA 13 PROGETTI APPROVATI (2)

23 giugno 2017- 17:49

(AdnKronos) - I progetti riguardano: 5 progetti inerenti i sistemi ITS – Intelligent Trasport System (servizi di parcheggio per veicoli merci; servizi di informazioni sul traffico; maggiore sicurezza per il trasporto merci) nonché i Sistemi Cooperativi Intelligenti di Trasporto (C-ITS) per condividere e utilizzare informazioni tra gli utenti della strada per circa 25 milioni di euro; 2 progetti inerenti i temi di innovazione e nuove tecnologie per circa 7,7 milioni di euro (mobilità elettrica e GNL nel settore portuale e terrestre).Ma non solo. Nella lista dei progetti ce ne sono 2 inerenti la gestione del traffico aereo (ATM) nell'ambito dell'implementazione del Cielo Unico Europeo per circa 50,2 milioni di euro; 1 progetto relativo all’attrezzaggio tecnologico ferroviario (Ertms) su sezioni dei tre corridoi Reno-Alpino, Mediterraneo e Baltico-Adriatico, per circa 27,3 mln di euro; 1 progetto relativo allo sviluppo del nodo prioritario di Roma per circa 1,2 mln di euro volto a garantire il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico e la rimozione delle strozzature lungo il Gra di Roma; 1 progetto per il settore marittimo delle Autostrade del Mare (MOS) per nuove infrastrutture e servizi nei porti di Venezia e Patrasso per circa 2,6 mln di euro; 1 progetto nel campo intermodale, con riferimento alla priorità sui servizi di trasporto merci, per circa 0,2 mln di euro volta a rafforzare la condivisione di informazioni e dati (in particolare sugli orari previsti di arrivo dei treni – ETA) relativi ad un servizio ferroviario intermodale.