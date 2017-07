INFRASTRUTTURE: MIT, CATALANO A VERTICE STRUTTURA TECNICA MISSIONE

13 luglio 2017- 16:50

Roma, 13 lug. (AdnKronos) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha incaricato Giuseppe Catalano, ordinario alla Sapienza, di coordinare la struttura tecnica di missione del Mit per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza di cui è già stato componente. Catalano subentra a Ennio Cascetta, ordinario alla Federico II di Napoli, che si è dimesso nei giorni scorsi ed è stato nominato dal Ministro amministratore unico di Ram – Rete Autostrade Mediterranee spa, società in house del Ministero. “Nell’augurare buon lavoro al professor Catalano e al professor Cascetta nei nuovi incarichi – afferma il Ministro - ringrazio Ennio Cascetta per aver coordinato in questi due anni la nuova struttura tecnica, grazie alla quale è stata impostata l’azione strategica del Ministero nella direzione di una maggiore chiarezza di obiettivi ed efficacia nei provvedimenti”.