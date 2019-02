19 febbraio 2019- 16:35 Infrastrutture: Mit, chiesti 19 mld su fondo 2019 per manutenzione e trasporti

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - Su un totale di 43,6 miliardi di euro stanziati dalla legge di Bilancio per il Fondo investimenti 2019, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "ha chiesto 19 miliardi per finanziare interventi improcrastinabili di messa in sicurezza del territorio nazionale e di impulso al trasporto, sia locale che nazionale". Questa amministrazione, si legge nella nota, auspica "che il ministero dell’Economia e delle Finanze voglia accogliere le richieste avanzate, nello spirito di comune consapevolezza che sia assolutamente indispensabile implementare l’opera di manutenzione dell’esistente e l’ammodernamento degli attuali sistemi di trasporto".