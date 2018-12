5 dicembre 2018- 19:52 Infrastrutture: Mit, firmati 3 progetti A24-25 manutenzione per 50 mln

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "Contrariamente a quanto erroneamente e strumentalmente detto oggi da alcuni esponenti politici, sono già stati firmati tre progetti per i lavori di messa in sicurezza sui viadotti della A24 e della A25, e che il relativo decreto che sbloccherà i primi 50 milioni di euro è alla firma del Ministro dell’Economia. Per i restanti dieci progetti l’istruttoria è in fase di conclusione". Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in un comunicato. Per quanto riguarda gli aumenti delle tariffe disposti da Strada dei Parchi, oltre a ricordare che grazie al lavoro del Ministro Danilo Toninelli questi aumenti sono stati sterilizzati per l’ultimo trimestre del 2018, il ministero rammenta "che è in fase di rinegoziazione il Pef (Piano economico finanziario) con il concessionario, proprio al fine di scongiurare gli aumenti dei pedaggi, tanto che la questione sarà portata all’attenzione dell’Europa". "Spiace, infine, dover nuovamente ribadire che non era fissato per oggi alcun incontro tra il Ministro e i sindaci abruzzesi e laziali, essendo per altro il Ministro impegnato contemporaneamente in un’altra riunione fuori dal Ministero, già fissata da tempo e nota a tutti", conclude il Mit.