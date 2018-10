2 ottobre 2018- 14:29 Infrastrutture: nasce oggi la rubrica 'Mit the people'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - Nasce oggi, sui canali social e internet del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la rubrica 'Mit the people'. Nel primo episodio il Capo della Segreteria Tecnica del ministro Danilo Toninelli, Dimitri Dello Buono, spiega alcune delle novità del Decreto Genova e parla del codice fiscale delle infrastrutture.Con questo Decreto Genova "innovativo", sottolinea Dello Buono, potremo "creare una prima banca dati per opere pubbliche italiane per poterle meglio conoscere, gestire, monitorare, assistere e far sì che le possiamo utilizzare tutte quante al meglio".