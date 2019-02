19 febbraio 2019- 16:40 Infrastrutture: Onlit, dati traffico Brebemi come di normale strada comunale

Milano, 19 feb. (AdnKronos) - I dati di traffico della Brebemi sono modesti rispetto alle attese, secondo l'Osservatorio Nazionale Liberalizzazioni Infrastrutture e Trasporti. "Le recenti dichiarazioni a difesa della necessità della Brebemi rese da Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo, lasciano perplessi. Non sembrano tenere conto della realtà che vede transitare sull'arteria 20.100 veicoli giornalieri, come una normale strada comunale, quando invece nei piani erano previsti 80mila veicoli giornalieri", afferma in una nota Dario Balotta, presidente di Onlit, Osservatorio Nazionale Liberalizzazioni Infrastrutture e Trasporti. "E questa - continua - non può che essere la chiave di lettura della storia economica di questa iniziativa: tutti i bilanci si sono finora chiusi con pesanti perdite e mancando la liquidità non si è ancora messo mano al rimborso del prestito miliardario e ventennale fatto da Intesa, nel frattempo divenuta azionista di controllo. E anche il soccorso pubblico di Stato e Regione da 320 milioni (che si è nel frattempo surrogato alla concessionaria onorando i debiti con la banca per non mandare in fallimento la società) è una costosa pezza".