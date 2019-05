23 maggio 2019- 16:49 Infrastrutture: Ponti, 'Toninelli pubblichi analisi costi benefici Brescia-Padova'

Milano, 23 mag. (AdnKronos) - Dopo la Tav, Marco Ponti chiede che siano resi pubblici anche i rapporti costi-benefici del Terzo Valico e dell'Alta Velocità Brescia-Padova. Durante un dibattito organizzato a Milano da Europa Verde in vista del 26 maggio, il professore, già coordinatore della commissione ministeriale per la valutazione del rapporto costi-benefici della Tav, ha fatto notare che il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, "per due tra le principali analisi costi-benefici fatte finora, quella sul Terzo Valico e sull’alta velocità Brescia-Padova, sembra non voler tenere conto dell’abc dichiarando che l’opera si farà prima ancora di pubblicare l’analisi". Il gruppo di valutazione economica da lui presieduto ha prodotto risultati negativi per la Torino-Lione e il 'niet' del Movimento 5 Stelle. Sulla Brescia-Padova, la seconda tav 'congelata', il ministro ha dato invece maggiori segnali di apertura.