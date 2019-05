23 maggio 2019- 16:49 Infrastrutture: Ponti, 'Toninelli pubblichi analisi costi benefici Brescia-Padova' (2)

(AdnKronos) - "L’analisi costi-benefici su quest’opera - sottolinea Ponti - è pronta da diverso tempo ma non è stata ancora resa pubblica, mentre sarebbe uno strumento utile, anche in forma non definitiva, su cui aprire un dibattito democratico, magari anche ricordando all’opinione pubblica che si tratta di un appalto assegnato, senza gara, in pieno periodo di Tangentopoli”. Diversamente dalla Torino-Lione, se i risultati fossero negativi in questo caso non ci sarebbero vincoli internazionali né finanziamenti europei. Ed esistono alternative tecniche rilevanti, come il raddoppio dei binari, che consentirebbero, secondo l'esperto, probabilmente una minore spesa a parità di risultati. L’unico ‘no’ di Toninelli è stato finora quello alla Torino-Lione, "che però - dice ancora il professore - rappresenta un progetto a cui per ragioni politiche il M5S si è sempre opposto, il che rischia di far apparire strumentale l'intera operazione di valutazione”.