INFRASTRUTTURE: RENZI, POPULISTI ENUNCIANO PROBLEMI, POLITICI LI RISOLVONO

29 maggio 2017- 21:35

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Oggi il premier Gentiloni ha firmato il Dpcm da 47 miliardi di 'tesoretto' contenuto nella legge di Bilancio approvata alla fine dei mille giorni. Concretamente, passo dopo passo, i risultati arrivano. Non mi stancherò mai di far notare come la differenza tra un populista e un politico è che il populista enuncia un problema, un politico lo risolve". Lo sottolinea il segretario del Pd, Matteo Renzi, nella sua enews.