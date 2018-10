9 ottobre 2018- 18:36 Infrastrutture: Renzi, Toninelli o non sa leggere o non capisce

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Lui è quello che crolla il Ponte Morandi e dà la colpa al Pd. Lui è quello che il decreto di Genova lo scrive col cuore. Lui è quello che sul viadotto autostradale vorrebbe farci giocare i bambini. Sul viadotto. Dell'autostrada. Lui è quello che chiede di bloccare la Gronda perché tanto a Genova non serve. Eh già, non serve. Lui è quello concentratissimo sulle opere pubbliche: le sta fermando tutte. Lui è quello che vuole bloccare l'Aeroporto di Firenze perché lo ha proposto Renzi. Lui è Danilo Toninelli. Lui è il Ministro delle Infrastrutture". Lo scrive Matteo Renzi su Fb."Oggi Toninelli ha detto: 'Ho studiato il dossier e ho visto quante merci italiane utilizzano il Tunnel del Brennero'. TONINELLI!!! Il Tunnel del Brennero è stato finanziato con il mio Governo e sarà attivo non prima del 2025. Cosa ha studiato Toninelli? Delle due l'una: o non sa leggere o non capisce. In entrambi casi è grave. Per il Governo, per l'Italia", conclude.