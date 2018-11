22 novembre 2018- 19:57 Infrastrutture: Rixi ad ambasciatore Francia, condividere gestione valichi

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - “Ho chiesto all’ambasciatore Christian Masset di condividere misure per evitare la chiusura francese del tunnel del Tenda e ho sottolineato la necessità di condivisione, tra i nostri due Paesi, nella gestione dei valichi alpini e ferroviari con l’obiettivo di superare le attuali criticità, non procrastinabili nel tempo". Lo dichiara il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, spiegando i contenuti dell’incontro avvenuto ieri con l’ambasciatore francese Masset, nella sede del ministero delle Infrastrutture e Trasporti."L’incontro - afferma Rixi - è stato utile per chiarire anche le necessità del sistema logistico e portuale di Italia e Francia. Abbiamo inoltre affrontato il tema della linea ferroviaria transfrontaliera Ventimiglia-Cuneo, del Valico della Maddalena e del raddoppio della linea Genova-Marsiglia”.