15 marzo 2019- 16:06 Infrastrutture: Rixi, 'cabina regia Nord Ovest perché torni a crescere' (2)

(AdnKronos) - "La cabina di regia - aggiunge Rixi - sarà utile per trovare sinergie in un sistema continentale dove il Nord Ovest sia un pilastro fondamentale. Le nostre logistiche nazionali attraversano più regioni e garantire ad esempio che dai porti liguri le merci possano arrivare fino al confine svizzero o francese senza avere problemi è un vantaggio per tutti". Dopo più tavoli tecnici, il patto infrastrutturale e logistico firmato dalle tre regioni in Regione Lombardia servirà da una parte a creare un dialogo con il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e la Rete ferroviaria italiana con Fnm per individuare e superare le criticità della logistica dei territori; dall'altra parte, le tre regioni si impegnano a identificare azioni programmatiche per la logistica.Questo patto implica che "tre regioni che hanno Governi di colore diverso condividono non solo un metodo e un obiettivo comune di programmazione di infrastrutture ferroviarie, ma significa anche che condividiamo una visione comune rispetto allo sviluppo e alla crescita, e questo è un dato politico molto importante", osserva l'assessore piemontese Balocco.