14 gennaio 2019- 18:11 Infrastrutture: Toninelli, 'bene sopralluogo ad Gentile su ponte San Michele'

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - “Rimane alta la mia attenzione sui lavori di messa in sicurezza del Ponte San Michele tra Paderno d'Adda e Calusco, per cui abbiamo stanziato in legge di Bilancio 1,5 milioni di euro ulteriori per un rapido ripristino. Bene ha fatto oggi l’ad e dg di Rfi e commissario straordinario, Maurizio Gentile, a effettuare un nuovo sopralluogo sul ponte, chiedendo che i lavori procedano spediti, in modo da riaprire il traffico stradale entro fine anno”. Lo dice il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. “Un importante e necessario passo avanti – ha ricordato Toninelli – che insieme alla riapertura a pedoni e biciclette entro marzo, come annunciato da Rfi, permetterà alla popolazione locale di usufruire nuovamente di un ponte chiuso ormai da troppo tempo”. “In primavera – conclude il Ministro - tornerò personalmente sul San Michele per vedere con i miei occhi l’avanzamento dei lavori e monitorare personalmente le fasi di riapertura”.