15 febbraio 2019- 11:48 Infrastrutture: Toninelli, 'continuano sopralluoghi su opere ammalorate'

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "Continuano i sopralluoghi sulle opere ammalorate che hanno bisogno più che mai di manutenzione". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli che oggi si è recato sul Ponte Buriano, vicino ad Arezzo. "Una infrastruttura che risale al Medioevo, dal valore artistico e storico inestimabile, che ancora oggi collega Arezzo e i meravigliosi borghi della zona", sottolinea il ministro. Oggi, aggiunge, "il ponte è aperto con limitazioni che impattano pesantemente sulla vita dei cittadini. Pensate ad esempio che prima della sua riapertura le famiglie dovevano fare giri interminabili per portare i loro figli a scuola. Secondo voi è più utile investire subito miliardi in opere capillari di manutenzione o impiegare decenni per fare un unico buco in una montagna?".