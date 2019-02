15 febbraio 2019- 12:11 Infrastrutture: Toninelli, 'continuano sopralluoghi su opere ammalorate' (2)

(AdnKronos) - Nel sopralluogo a Ponte a Buriano il ministro Toninelli è stato accompagnato dalla presidente della Provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini. "Ho rappresentato al ministro tutta l'annosa situazione di Ponte Buriano, spiegando l’urgente necessità di intervenire in un’opera che rappresenta un importante nodo viario tra la città di Arezzo ed il Valdarno. In questa zona insistono cittadini, operatori commerciali, aziende che rischiano di essere isolati e tagliati fuori - ha detto Chiassai Martini - E' fondamentale avere una rete viaria efficiente, assicurando adeguati livelli di sicurezza e percorribilità avendo nel 2019 risorse per garantire una viabilità ordinaria". "Il ministro Toninelli si è dimostrato disponibile e pienamente informato sulla questione, più volte rappresentata da me nei mesi scorsi. Tonelli ha sostenuto che l’Italia ha bisogno di infrastrutture e di quelle che sono vitali nel territorio locale. Ha espresso piena sinergia quindi con le esigenze delle Province, perché è il momento che si volti pagina, c’è bisogno di destinare fondi per svolgere almeno le funzioni importanti, tra quali una viabilità in sicurezza", ha aggiunto Chiassai Martini."Il prossimo lunedì 18 febbraio ho fatto convocare un tavolo presso il Mit, dove parteciperò personalmente assieme al Ministro Toninelli, al Direttore Generale di strade e autostrade Antonio Parente, ai tecnici tra cui l'ingegnere Roberto Tartaro della Sicurezza e Infrastrutture oltre a quelli del Mibac e l’Anas, dove verrà analizzato un possibile intervento sul manufatto edificato 1277 per il restauro e al contempo pensare alla realizzazione di un collegamento alternativo capace di sopportare sia il traffico leggero che quello pesante, ridando così a Ponte Buriano una piena valorizzazione artistica e paesaggistica che merita. E' un impegno che mi sono presa sin dal mio insediamento, e lo voglio portare fino in fondo" La presidente Chiassai Martini ha proseguito poi con il ministro Toninelli per la visita sul viadotto del Puleto della E45.