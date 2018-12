20 dicembre 2018- 12:33 Infrastrutture: Toninelli, grandi opere? Io ministro più a favore di sempre

Roma, 20 dic. (AdnKronos) - "E' il sistema di potere che dice che sono un ministro delle infrastrutture contro le infrastrutture, e la cosa mi inorgoglisce parecchio. Sono il ministro delle Infrastrutture più a favore delle infrastrutture e delle grandi opere credo della storia, ma allo stesso tempo il più contrario allo spreco di denaro pubblico. Non si sceglie di fare una grande opera e solo dopo si guarda quanto costa, prima si guardano i benefici per i cittadini e poi si sceglie se farla oppure no. Questo stiamo facendo noi per la prima volta". Lo rivendica il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, in un'intervista all'Adnkronos. Alla domanda se, con l'ok alla Tap e al terzo Valico, il M5S stia perdendo la sua vera anima, "è l'esatto opposto - risponde - abbiamo portato il modello di gestione corretta e trasparente come procedura nell'utilizzo di soldi pubblici. Non si è mai vista una forza politica che fa analisi costi benefici, guarda le carte, usa correttamente ogni centesimo. Se fossimo arrivati qualche anno prima le cose sarebbero andate diversamente. Purtroppo, visto che chi ci aveva preceduto aveva posto la condizione del delitto perfetto, per il bene del paese siamo stati obbligati ad andare avanti per non scassare le casse dello Stato".Per Toninelli, "l'infrastruttura certamente da valorizzare e su cui investire come snodo internazionale sono i porti - afferma - i porti collegati con i treni ad alta capacità, con i binari che partono direttamente dal porto per poi andare, via terra, a portare i container in Italia e in Europa. Investiremo di più sui porti".