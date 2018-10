3 ottobre 2018- 16:24 Infrastrutture: Toninelli, in Emilia Romagna 325,8 mln in contratto Anas (2)

(AdnKronos) - "Siamo coscienti - ha proseguito Toninelli - dell’importanza di favorire lo scambio di merci del distretto ceramico con l’Europa e in questa direzione ricordiamo che sono in corso di completamento i lavori di un’opera attesa da molto tempo, lo scalo merci ferroviario di Marzaglia che entro fine anno porteranno l’area all’avvio dell’operatività commerciale, per aiutare le imprese incentivando il trasporto su ferro coerentemente con quanto previsto dalle linee programmatiche di questo ministero". Per quanto riguarda poi l’autostrada Cispadana, Toninelli ha evidenziato che la competenza sull'opera è in capo alla Regione, in qualità di concedente, che può intervenire in merito al tipo di progetto e ad eventuali modifiche."La Regione - ha spiegato - non ha tecnicamente bisogno di un avallo del Ministero per portare avanti il progetto in questione. Il Ministero ritiene però importante rispondere alla domanda di mobilità dell’area nord orientale della Regione Emilia Romagna anche valutando ulteriori proposte della Regione che siano economicamente e finanziariamente sostenibili".