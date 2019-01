8 gennaio 2019- 16:49 Infrastrutture: Toninelli, non si può chiudere tunnel Brennero

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Non si può chiudere il tunnel del Brennero. Bisogna farlo meglio. Dobbiamo investire di più sulle parte esterne". Ad affermarlo è il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli a 'Dataroom' su Corriere Tv. "Sta arrivando l'analisi costi-benefici. Sappiamo già che i lavori all'interno della galeria di base sono in stato di avanzamento con alcune decine di chilometri già fatti. Sappiamo che possiamo migliorarlo e lo faremo", sottolinea Toninelli.Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, conclude Toninelli, "fa benissimo a contestare un'opera che non è stata condivisa con i territori e che poteva essere molto migliore e molto meno cara per le casse dello Stato".