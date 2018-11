28 novembre 2018- 20:57 Infrastrutture: Toninelli, ok Cipe a schema concessione per A22

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - "Ok collegiale del Governo, in sede Cipe, a schema concessione pubblica per la A22. Gran risultato dopo dura trattativa con Ue. È primo tassello di una nuova visione in gestione #autostrade. Pedaggi più bassi e servizi migliori per chi viaggia, mentre utili restano ai territori". Così su twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.