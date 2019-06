13 giugno 2019- 19:40 Infrastrutture: Toninelli, 'Sassari-Alghero sarà completata, Commissario per velocizzare'

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Nello Sblocca cantieri inseriremo il completamento dei 10,5 chilometri mancanti della SS291 Sassari-Alghero (totale 33 chilometri). Ci sarà un Commissario che prenderà in mano la situazione per velocizzare il completamento dell'opera". Ad annunciarlo in un video su Facebook è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli che era sulla SS291 con il candidato sindaco M5S di Alghero, Roberto Ferrara.La Sassari - Alghero, sottolinea Toninelli, "è un’altra opera incompiuta che abbiamo ereditato dai vecchi governi. Presto, grazie allo Sblocca cantieri appena approvato, riapriremo anche questo cantiere". L'opera, comunque, "è sottoposta alla Via del ministero dell'Ambiente ma è un'opera che politicamente vogliamo completare. Anche nel caso di pareri negativi andremo avanti perché è un cantiere che non possiamo lasciare incompleto. Le condizioni ci sono", rileva il ministro ricordando che sono stati impegnati "113 milioni di euro e non è giusto non sbloccare il cantiere".