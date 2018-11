19 novembre 2018- 12:43 Infrastrutture: Toninelli, sono in Sicilia per dare un'accelerata ai lavori bloccati

Scillato (Palermo), 19 nov. (AdnKronos) - "La Sicilia è una delle regioni più importanti, quindi è fondamentale che la presenza dello Stato sia concreta". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro Danilo Toninelli, arrivando nel cantiere sotto il viadotto Himera, lungo l'autostrada Palermo-Catania, dove alcuni anni fa ha ceduto un pilone. "Io oggi sono qui per fare un sopralluogo e ispezionare i tanti cantieri che sono in corso. Voglio vedere lo stato di avanzamento", dice Toninelli, accompagnato dal leader del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri e da alcuni deputati come Adriano Varrica. "Sono qui per dare una accelerata ai lavori, voglio far sì che si trovino le soluzioni per sbloccare i lavori ancora bloccati - dice - I siciliani meritano di spostarsi molto più velocemente, quindi migliore mobilità".