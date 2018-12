20 dicembre 2018- 12:31 Infrastrutture: Toninelli, Toti? Orso Yoghi con cestino di soldi pubblici

Roma, 20 dic. - (AdnKronos) - Botta e risposta piccato tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e il governatore ligure Giovanni Toti, che ieri ha definito il ministro M5S come Dracula all'Avis sul fronte infrastrutture. "Accetto le sue divertenti provocazioni - replica Toninelli in un'intervista all'Adnkronos - anche se mi viene detto che io alle infrastrutture sono come un Dracula all'Avis solo perché voglio utilizzare al meglio, senza sprechi, i soldi pubblici. E rispondo a Toti con una provocazione: penso che lui sia come l'orso Yoghi, quando nel cestino da picnic" il governatore ligure "vede soldi pubblici".