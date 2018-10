14 ottobre 2018- 16:03 Infrastrutture: Variati (Upi), Province senza fondi per monitoraggi e manutenzione (2)

(AdnKronos) - "Certo, questo governo eredita una situazione disastrosa- spiega Variati - che riguarda la mancata manutenzione di strade, ma anche di ponti, cavalcavia, gallerie e che riguarda la sicurezza di tutti noi cittadini: Infrastrutture gran parte delle quali sono state costruite negli anni Sessanta e Settanta: opere che hanno assolutamente bisogno di fondi. Soldi che devono servire prima di tutto per indagini serie: prove di carico e di resistenza dei materiali, e non a vista..... Solo così si potrà poi fare un elenco serio delle priorità degli interventi di manutenzione ". "Per gli interventi di manutenzione straordinaria a livello nazionale come Upi stiamo chiedendo 2,5 mld di euro - sottolinea Variati - a cui si aggiungono 500 mln di euro per i monitoraggi. A cui vanno aggiunti 300 mln di euro per interventi di manutenzione ordinaria". "Il governo ha annunciato che vuole fare un grande piano nazionale sulla sicurezza: se vogliamo passare dalle parole ai fatti, questi sono i finanziamenti necessari", conclude.