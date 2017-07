INFRASTRUTTURE: ZAIA, ALTRI 10 MLN PER ESPROPRIATI DI PEDEMONTANA VENETA

3 luglio 2017- 15:17

Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - Continuano i pagamenti degli acconti sulle indennità ed indennizzi per espropri della Superstrada Pedemontana Veneta relativi agli accordi bonari raggiunti. Infatti già dalla primavera di quest’anno sono ripresi i pagamenti con tranche che hanno ricompreso il saldo di aprile per 7.394.662,31 euro e quello di maggio per 6.340.002,82 euro.Venerdì scorso il Concessionario ha disposto in banca il pagamento di un’ulteriore tranche, quella relativa al mese di giugno, per un importo pari a 10.097.823,10 euro. Come nelle volte precedenti i saldi sono stati disposti partendo dagli accordi più datati, con attenzione per le situazioni più particolari.Il terzo atto convenzionale prevede infatti per tutti gli accordi già stipulati entro il 29 maggio 2017 il saldo degli acconti dovuti entro la fine di quest’anno, da dilazionare nei restanti mesi per un importo complessivo di circa 55 milioni di euro. Continua pertanto la positiva ripresa dei lavori e dei pagamenti per il completamento dell’opera infrastrutturale veneta, tra le più importanti d’Italia.