3 giugno 2019- 16:00 Infrastrutture: Zaia su Pedemontana Veneta, abbiamo dovere di completare l'opera'

Vicenza, 3 giu. (AdnKronos) - “Avevamo ereditato un’opera che non aveva futuro e l’abbiamo trasformata in realtà. Per farlo serviva forza, determinazione e anche un po’ di passione”. Lo ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, all’inaugurazione del primo tratto della Superstrada Pedemontana Veneta, sotto un tendone gremito di autorità, rappresentanti istituzionali, tecnici, operai, giornalisti, allestito a Breganze (Vi), al casello di interconnessione tra la SVP e la A31. Sul palco con lui il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’interno, Matteo Salvini e il Presidente della concessionaria SPV Spa, Domenico Dogliani. A entrambi Zaia ha rivolto un sentito ringraziamento: al primo per essere stato “l’unico del Governo a interessarsi di quest’opera”, al secondo per l’impegno che sta profondendo nella sfida di portare a termine entro il 2020 questa notevole iniziativa, “nel rispetto dell’accordo che abbiamo sottoscritto”. “Di questa infrastruttura si è cominciato a parlarne in Regione nei lontani anni ‘90 – ha ricordato il presidente – e originariamente era prevista la realizzazione dell’autostrada Pedemontana Veneta. Molto, troppo tempo è passato da allora, ma adesso è finalmente qualcosa di concreto e questa infrastruttura vale oggi un punto e mezzo del Pil del Veneto, impegna nei cantieri 1.860 uomini e oltre mille mezzi d’opera. È una fabbrica nel territorio. E il 98% degli espropriati ha avuto il giusto ristoro”.