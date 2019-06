3 giugno 2019- 16:00 Infrastrutture: Zaia su Pedemontana Veneta, abbiamo dovere di completare l'opera' (3)

(AdnKronos) - “Non siamo ammalati di feticismo infrastrutturale, non abbiamo l’ossessione di buttare calcestruzzo ovunque – ha aggiunto il presidente – ma abbiamo il dovere di portare a compimento un’opera strategica nazionale, di concludere quello che oggi è il più grande cantiere aperto in Italia e che stiamo gestendo come se fosse un’opera pubblica normale, ordinaria, cercando di dare una veste di totale legalità a quest’impresa”. “La Superstrada Pedemontana Veneta – ha concluso Zaia – andrà a servire l’area industriale più importante e più urbanizzata del Veneto, mettendo in sicurezza la mobilità nel territorio e realizzando collegamenti veloci tra le nostre città. Non è una partita della politica, è la partita della comunità, del popolo”.