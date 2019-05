24 maggio 2019- 12:53 **Infrastutture: Salvini, 'Pedemontana? stufo di no M5S'**

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - "Stamattina ho sentito Zaia che è giustamente arrabbiatissimo perchè un ministro dei 5 Stelle è andato in Veneto e ha fatto bloccare i cantieri della Pedemontana. Arriva uno da Roma e dice 'no, fermi tutti'. Io sono stufo di quelli che dicono solo no. Io vi chiedo un voto per il sì. Un sì anche per l'autonomia perchè non può arrivare un burocrate da Roma e decidere". Lo dice Matteo Salvini ad un comizio a Verbania.