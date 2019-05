29 maggio 2019- 20:46 Ingrastrutture: Salvini, 'lunedì in Veneto per Pedemontana nonostante Costa'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Lunedì sarò in Veneto da Zaia per inaugurare il primo tratto della Pedemontana, una grande infrastruttura che viaggia anche se il ministro Costa ha provato a fermarla. No, l'Italia ha bisogno di correre". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.