27 aprile 2018- 16:51 Iniesta dice addio al Barcellona

barcellona, 27 apr. (AdnKronos) - Commozione, applausi e anche tante lacrime hanno accompagnato l'annuncio dell'addio di Andreas Iniesta al Barcellona dopo 22 anni. "Si tratta di una decisione su cui ho molto riflettuto personalmente e assieme alla mia famiglia. Questo club mi ha dato tutto", ha spiegato il capitano blaugrana visibilmente commosso in conferenza stampa davanti ad allenatore, familiari e compagni di squadra. Arrivato al Barca nel 1996, Iniesta è approdato in prima squadra nel 2002 conquistando 31 titoli che potrebbero diventare 32 tra pochi giorni con la conquista della Liga. Nel suo palmares Iniesta può vantare 8 scudetti, 7 Supercoppe di Spagna, 6 Coppe del Re, 4 Champions League, 3 Mondiali per club e 3 Supercoppe europee.